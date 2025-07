POLÍTICA

ACM Neto diz que facções 'tocam o terror' no Baixo Sul: 'Polícia virou vítima do banditismo na Bahia'

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil comentou a escalada da violência no Baixo Sul da Bahia

Pombo Correio

Publicado em 13 de julho de 2025 às 19:45

ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo (13) comentando a escalada da violência no Baixo Sul da Bahia, após os ataques ocorridos nos municípios de Cairu e Camamu. Ele classificou o fim de semana como um “período de terror” e responsabilizou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) pela situação da segurança pública no estado. >

“Esse foi um final de semana de terror no Baixo Sul da Bahia. Cidades que antes eram sinônimo de paz e tranquilidade viraram palco da ação dos criminosos das facções”, iniciou Neto, ao citar os ataques simultâneos que deixaram moradores em pânico.>

Em Camamu, uma facção criminosa disparou contra a base da Polícia Militar e também contra a residência do comandante local da PM. Já em Cairu, criminosos armados com fuzis e submetralhadoras invadiram a cidade e promoveram um intenso tiroteio com mais de 300 disparos, segundo relatos de moradores.>

“Inclusive, muitos comércios foram fechados, muitas atividades foram paralisadas pelo medo das pessoas. Em Cairu, uma madrugada com mais de 300 tiros, tiroteio pra todo lado”, destacou o ex-prefeito.>

ACM Neto criticou o abandono das forças de segurança: “Enquanto o crime organizado toca o terror, enquanto as facções estão cada vez mais armadas e organizadas, a polícia se torna vítima do banditismo no estado da Bahia. Isso é lamentável.”>

Segundo ele, a situação da segurança pública no interior é precária: “A gente que anda pelo interior sabe. Condições hoje de trabalho da polícia: muitos lugares sem delegacia, muitos lugares sem viatura, outros com viatura que não rodam porque não tem combustível. É uma vergonha.”>

Ele questionou a postura do governador: “Cadê o governador Jerônimo Rodrigues? O que é que ele está fazendo? Qual é a reação que ele pretende ter?”>