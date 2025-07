POLÍTICA

Erika Hilton pede ao STF bloqueio das contas de Eduardo Bolsonaro

Deputada alega que filho do ex-presidente Jari Bolsonaro atua para enfraquecer a soberania brasileira



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 11 de julho de 2025 às 10:53

Erika Hilton Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados

A deputada Erika Hilton (PSOL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o bloqueio das contas bancárias do deputado Federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL). O pedido ocorreu na última quinta-feira (10), alegando que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atua para enfraquecer a soberania brasileira. >

A parlamentar também solicitou o bloqueio de investimentos financeiros, imóveis e das doações em dinheiro feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo, para bancar a estadia dele nos Estados Unidos.>

Em março deste ano, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos, sob a alegação de perseguição política. Ele é investigado no STF pela suposta atuação para incitar o governo norte-americano a adotar medidas contra o governo brasileiro e o STF.>

O pedido de Erika Hilton ocorre após o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, anunciar a taxação de 50% das exportações brasileiras, a partir de 1° de agosto, e criticar a atuação do STF no julgamento de Bolsonaro no processo da trama golpista.>

"As medidas articuladas pelo investigado e impostas pelo governo dos Estados Unidos ofendem frontalmente compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), especialmente os princípios da nação mais favorecida, da não discriminação e da boa-fé nas relações multilaterais", argumenta a deputada.>

Investigação

O inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro foi prorrogado ontem por mais 60 dias. Na decisão, Alexandre de Moraes alega que o investigado continua interferindo no andamento da ação penal da trama golpista. >