GESTÃO FINANCEIRA

'Agora está explicado tantos empréstimos', diz Alan Sanches sobre rombo bilionário no orçamento da Bahia

Deputado manifestou preocupação com déficit de R$ 2,5 bilhões nas contas do estado

Pombo Correio

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 15:42

O deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), manifestou preocupação com o rombo de R$ 2,5 bilhões no orçamento da Bahia, conforme revelou uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA). >

Segundo o parlamentar, o resultado mostra que condução administrativa não vai bem e ajuda a explicar a quantidade excessiva de empréstimos solicitados pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) entre 2023 e 2024. >

“Agora está explicado porque o governador pediu tantos empréstimos. As contas estão no vermelho e o governo não consegue mais caminhar com as próprias pernas”, enfatiza Sanches. >

De acordo com o relatório do TCE, em 2023 Jerônimo teve uma receita de R$ 71,5 bilhões, mas naquele ano a despesa chegou a R$ 74 bilhões, o que gerou um déficit de R$ 2,5 bilhões no orçamento.>

“A gente não viu nenhuma grande intervenção ou medida emergencial que pudesse justificar um prejuízo desse tamanho logo no primeiro ano de gestão. Pelo contrário, até hoje o governo não tem marca nem projetos próprios, vive do que ficou do governo anterior”, reforçou Alan Sanches. >