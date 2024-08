MAIS R$ 1,6 BILHÃO

Jerônimo pede mais dois empréstimos à Alba e totaliza 11 em menos de dois anos de governo

O governo petista informou que R$1 bilhão, que será adquirido de instituições financeiras nacionais, será destinado para financiar ações previstas “no Plano Plurianual e nos Orçamentos Anuais do Estado nas áreas de mobilidade urbana e interurbana, de infraestrutura urbana, de infraestrutura hídrica, de edificação pública e de infraestrutura viária”.

Já R$616 milhões serão contraídos junto à Caixa Econômica Federal (CEF) para financiar a renovação de frota do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

Empréstimos anteriores

Na terça-feira passada, a Alba, por maioria, aprovou o oitavo empréstimo do governo Jerônimo Rodrigues no valor de R$ 253 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A Casa ainda não apreciou o nono pedido de recurso no valor de R$ 150 milhões.