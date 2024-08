OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Jerônimo Rodrigues pede 9° empréstimo à Alba e pode acumular cerca de R$ 6 bilhões

Oposição critica falta de transparência nos pedidos de operação de crédito do petista

De acordo com a proposição do governador, os recursos “serão destinados às áreas de infraestrutura urbana, de infraestrutura hídrica e de mobilidade urbana, garantindo a continuidade dos avanços econômicos e sociais para a nossa população".

Para a oposição, falta transparência nos pedidos de empréstimo de Jerônimo Rodrigues. “O governador insiste nessa prática pouco republicana de governar. Esse já é o nono pedido em menos de dois anos de gestão. O que foi feito com os outros empréstimos solicitados? O que exatamente será feito com esse? São muitos empréstimos, mas poucas respostas sobre como o dinheiro do povo baiano está sendo usado”, disse o deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), líder da minoria na Alba.