OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Alba aprova oitavo empréstimo e governo Jerônimo já acumula cerca de R$ 6 bilhões

Oposição critica falta de transparência nos pedidos de operação de crédito do petista

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 19:13

Sessão desta terça-feira (20) Crédito: Carlos Amilton/Alba

Por maioria, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça-feira (20), o oitavo empréstimo do governo Jerônimo Rodrigues (PT). Desta vez, o gestor estadual solicitou a autorização para contratar R$ 253 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com isso, a administração do petista acumula R$ 5,95 bilhões em operações de crédito em menos de dois anos de governo.

Apresentado à Casa no dia 20 de junho, o projeto recebeu votos contra de deputados oposicionistas. “Parece que virou brincadeira do governo pedir empréstimos. Eles repetem o mesmo modus operandi e não dão a menor transparência de como, onde e quando os valores serão aplicados. O que existe sempre é uma descrição genérica, acreditando que por ter maioria na Assembleia poderá passar o rolo compressor”, reclamou Alan Sanches, líder da minoria na Casa.

De acordo com a proposta, os recursos serão destinados ao Projeto Sertão Vivo - Semeando Resiliência Climática nas Comunidades Rurais do Nordeste (PCRP). Relator do projeto de lei, Marcelino Galo (PT) celebrou a aprovação. “Esse é um passo importante para promover o desenvolvimento social e econômico das regiões mais vulneráveis da Bahia, garantindo que as políticas públicas cheguem aonde são mais necessárias”, afirmou.

No primeiro ano de mandato, os pedidos de empréstimo chegaram a R$ 3,3 bilhões. Em agosto de 2023, a gestão petista solicitou R$ 400 milhões. Em setembro do mesmo ano, foram três pedidos que totalizaram US$ 268 milhões (equivalente a R$ 1,3 bilhão com a cotação de R$ 5,06). Dois meses depois, em novembro, contratou R$1,6 bilhão junto ao Banco do Brasil. Neste ano, além da operação junto ao BNDES, foram aprovados outros dois pedidos: R$ 400 mil em abril e R$ 2 bilhões em maio.

Empréstimos aprovados Crédito: Arte/CORREIO