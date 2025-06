OPERAÇÃO

Prefeitos presos em nova fase da Overclean são soltos após pagamento de fianças

Dupla foi alvo de operação que investiga um esquema criminoso de desvio de emendas parlamentares na Bahia

Os prefeitos do PT e do PSB foram afastados cautelarmente dos cargos por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Eles, inclusive, foram presos em flagrante pelos agentes federais por porte ilegal de arma de fogo. Durante o cumprimento dos mandados nas casas dos gestores, foram apreendidas com eles uma escopeta e um revólver, além de uma carga de munição.>