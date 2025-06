OPERAÇÃO POLICIAL

Prefeitos do PT e do PSB são afastados e presos em nova fase da Overclean que apura desvios de emendas

Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (27), nova fase da Overclean, que investiga um esquema criminoso de desvio de emendas parlamentares na Bahia

Pombo Correio

Publicado em 27 de junho de 2025 às 14:48

Prefeitos Alan França, de Boquita, e Humberto Rodrigues, de Ibipitanga Crédito: Reprodução

Os prefeitos de Ibipitanga, Humberto Raimundo, popularmente conhecido como Beto (PT), e de Boquira, Alan França (PSB), foram afastados dos cargos e presos nesta sexta-feira (27) pela Polícia Federal durante a nova fase da operação Overclean, que investiga um esquema criminoso de desvio de emendas parlamentares na Bahia. Além deles, também foi alvo da força-tarefa Marcel Carneiro (PT), que foi prefeito de Paratinga entre 2017 e 2024. Todos eles integram a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT). >

Os prefeitos do PT e do PSB foram afastados cautelarmente dos cargos por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Eles, inclusive, foram presos em flagrante pelos agentes federais por porte ilegal de arma de fogo. Durante o cumprimento dos mandados nas casas dos gestores, foram apreendidas com eles uma escopeta e um revólver, além de uma carga de munição. >

Marcel Carneiro é pré-candidato a deputado estadual e é considerado um nome forte no PT para a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia no próximo ano. Em 2024, ele elegeu o seu sucessor na cidade, Tom Santana (PT), e foi nomeado em maio deste ano no quadro da Secretaria de Relações Institucionais (Serin) do governo do estado, cujo titular é Adolpho Loyola, nome influente no partido.>

Nas suas redes sociais, o ex-prefeito tem postado várias fotos acompanhando o governador Jerônimo Rodrigues em viagens, além de registros ao lado de caciques do PT, como o senador Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.>

Ex-prefeito de Paratinga Marcel Carneiro (PT) em evento com o ministro Rui Costa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Deflagrada com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal, a nova fase da Overclean mobilizou agentes da PF para o cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão e três ordens de afastamento de servidores públicos nas cidades de Salvador, Camaçari, Boquira, Ibipitanga e Paratinga. Os mandados foram autorizados pelo ministro Kassio Nunes Marques, do STF.>

As investigações apontam que, entre 2021 e 2024, os prefeitos atuaram em conluio com empresários para desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos licitatórios, superfaturamento de contratos e pagamento de propina, usando emendas parlamentares como principal fonte de verba. Os crimes sob apuração da PF incluem corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro, fraude em licitações e participação em organização criminosa.>

Durante as buscas realizadas nesta sexta-feira, os agentes da PF localizaram uma grande quantia de dinheiro em espécie na residência de Marcel Carneiro, em Paratinga, na região do São Francisco. A soma, que ainda está sendo contabilizada, estava escondida em compartimentos da casa, o que reforça indícios de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro por parte do ex-prefeito.>

Nomeação

Marcel Carneiro (PT), ex-prefeito de Paratinga, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues Crédito: Divulgação

No último dia 24 de maio, pouco após deixar a gestão de Paratinga, Marcel foi agraciado pelo governador Jerônimo Rodrigues com um cargo no governo estadual. Segundo o Diário Oficial do Governo da Bahia, ele foi nomeado como Assistente do Quadro Especial da Casa Civil, com atuação direta na Secretaria de Relações Institucionais. Até o momento, não há registro da exoneração dele no DOE. >

Em pré-campanha, o ex-prefeito tem viajado principalmente pelo oeste e sudoeste do Estado, inclusive acompanhando o governador Jerônimo Rodrigues em diversas agendas. >

Além dos prefeitos e do ex-prefeito, a ofensiva da Overclean atingiu um assessor parlamentar que integra o gabinete do deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente do PDT na Bahia. Os agentes estiveram nesta sexta na casa do assessor, que também foi afastado do cargo por ordem do ministro Kassio Nunes Marques.>

Embora citado, o deputado Félix Mendonça Júnior não foi alvo dos mandados de busca e de afastamento nesta sexta-feira, mas passou a ser formalmente investigado a partir desta nova fase da operação. O ministro Kassio Nunes Marques, inclusive, determinou a quebra do sigilo telefônico do parlamentar e de outros envolvidos, com o objetivo de aprofundar as conexões entre políticos, empresários e servidores públicos no suposto esquema de desvio de emendas.>