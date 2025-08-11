Acesse sua conta
'Resposta à ação da polícia', diz Jerônimo sobre os mais de 30 tiroteios em menos de 1 mês em Salvador e RMS

Declaração ocorreu durante coletiva realizada após apresentações de projetos de lei que visam modificar a estrutura da segurança estadual

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 22:04

Jerônimo Rodrigues (PT)
Jerônimo Rodrigues (PT) Crédito: Feijão Almeida/GovBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) classificou como uma “resposta à ação da polícia” o número de tiroteios registrados em Salvador e na Região Metropolitana em agosto. De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, só nos primeiros 11 dias deste mês, 35 trocas de tiros ocorreram na capital baiana e na RMS.

“Entendo que isso é uma resposta de alguns à ação da polícia. Ontem à noite (domingo), quando foi noticiado um tiroteio na região do Centro de Convenções, de imediato estavam lá a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, eu entendo que a presença da polícia tem sido antecipada em alguns casos e muitos deles são por conta das operações que nós estamos fazendo. (É) um cerco forte ao crime organizado da Bahia”, declarou.

Entre os confrontos contabilizados neste mês, 17 ocorreram em ações policiais. As trocas de tiros resultaram em 19 mortes - sendo 10 nas operações da polícia - e oito pessoas feridas.

A declaração de Jerônimo ocorreu durante coletiva de imprensa depois da apresentação de projetos de lei que serão enviados pelo governo para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). As matérias ainda não têm data para serem apreciadas pelo Legislativo estadual.

As propostas, segundo o petista, visam modificar a estrutura das forças de segurança do estado. Os PLs preveem a criação de 25 unidades da PM, entre batalhões, companhias independentes e comandos regionais, além de cinco novas Diretorias Regionais do Interior da PC. Antes, Jerônimo entregou 118 novas viaturas para as unidades policiais. De acordo com o governo estadual, foram injetados R$ 25,6 milhões para renovar e ampliar a frota.

Outras medidas anunciadas dizem respeito à criação de novos cargos na estrutura da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Já os policiais da reserva terão a quantidade e o tempo de convocação ampliados. O número de policiais vai passar de 1.200 para 1.800 e o período de trabalho, de quatro para seis anos de atuação, tanto administrativa quanto operacional.

