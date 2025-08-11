Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Votação sobre veto de Lula que afeta a Bahia é incerta; entenda

Caso o veto seja mantido e o número de 513 parlamentares preservado, a Bahia perderá dois deputados federais e seis deputados estaduais

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 05:30

Veto sobre aumento do número de deputados federias não tem data para ser votado
Veto sobre aumento do número de deputados federias não tem data para ser votado Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A votação sobre o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao aumento do número de deputados federais segue com resultado incerto, segundo parlamentares ouvidos pelo CORREIO.

Caso o veto seja mantido e o número de 513 parlamentares preservado, a Bahia perderá dois deputados federais e seis deputados estaduais na Assembleia Legislativa (Alba).

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Paulo Azi (União Brasil) afirmou que o resultado é “imprevisível” porque a proposta que ampliava o número de deputados foi aprovada por margem apertada. De acordo com ele, haveria maioria na Câmara para derrubar o veto, mas não no Senado Federal.

O projeto de lei complementar passou na Câmara, em maio, por 270 votos a favor e 207 contrários. Azi também criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou a redistribuição das cadeiras da Câmara. A mudança foi exigida após pedido do Pará, para corrigir distorções causadas pelo crescimento populacional em alguns estados. Caso o Congresso não aprovasse a readequação até 30 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) faria a alteração.

“Essa decisão do Supremo foi em função do Censo (do IBGE), que ocorreu no momento atípico, de pandemia. São dados que não são 100% confiáveis”, ressaltou o deputado Paulo Azi.

O deputado federal Cláudio Cajado (PP) avalia, por sua vez, que parlamentares de esquerda podem agora apoiar o veto de Lula. “Como o presidente vetou, é possível que a base (de esquerda) seja pressionada a apoiar o veto. Mas temos que fazer a conta”, afirmou o parlamentar progressista.

Com dois deputados a menos na Câmara, a Bahia perderá força nas negociações políticas em Brasília. Também seriam afetadas as bancadas do Rio de Janeiro (-4), Piauí (-2), Rio Grande do Sul (-2), Alagoas (-1) e Pernambuco (-1). Os contrários ao aumento de deputados para 531 argumentam que a medida elevaria os custos da Câmara em cerca de R$ 65 milhões por ano, considerando salários, benefícios e estrutura para os novos parlamentares.

Segundo o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, mesmo sendo aliado de primeira hora do governo, o senador Otto Alencar (PSD-BA) avisou a Lula que votará para derrubar o veto. Otto lembrou que já havia votado a favor do aumento do número de deputados e que não pretende mudar de posição, mesmo que tenha de derrubar o veto de Lula. Nos bastidores, auxiliares do presidente admitem que o Congresso pode rejeitar o veto.


Mais recentes

Imagem - 'Resposta à ação da polícia', diz Jerônimo sobre os mais de 30 tiroteios em menos de 1 mês em Salvador e RMS

'Resposta à ação da polícia', diz Jerônimo sobre os mais de 30 tiroteios em menos de 1 mês em Salvador e RMS
Imagem - Michelle quase foi presa ao tentar tomar celular de agente durante operação da PF contra Bolsonaro

Michelle quase foi presa ao tentar tomar celular de agente durante operação da PF contra Bolsonaro
Imagem - Eduardo Bolsonaro pode perder mandato, sinaliza presidente da Câmara de Deputados

Eduardo Bolsonaro pode perder mandato, sinaliza presidente da Câmara de Deputados

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil