POLÍTICA

Deputado cobra medidas do governo Jerônimo contra tarifaço de Trump

“De concreto, até agora não foi anunciado nada (pelo governo estadual)", afirmou Manoel Rocha (União Brasil)

Outros estados, como São Paulo e Goiás, anunciaram ações de auxílio a empresas afetadas. Segundo Rocha, com o retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o assunto será uma das principais pautas do Legislativo. >

“De concreto, até agora não foi anunciado nada (pelo governo estadual). Então, vamos, com a volta dos trabalhos legislativos, cobrar do governo do estado uma posição para que os produtores baianos não sejam prejudicados”, afirmou o deputado, em entrevista à CBN Salvador.>

Manuel Rocha ressaltou que, entre os principais prejudicados, estão os produtores de fruta e carne. “O café, entre a colheita e o consumo, pode ainda ser estocado por oito meses. Então, os cafeicultores podem segurar os grãos para serem exportados no ano que vem. É uma vantagem para o segmento do café. Agora, fica a preocupação com as frutas e com a carne, que representam grande parte dos produtos exportados para os Estados Unidos”, detalhou.>