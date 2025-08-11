Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa de celulose abre vaga para Especialista de Projetos com inscrições até o dia 15 de agosto

Entre os pré-requisitos está o ensino superior completo em Engenharia de Software, Ciência da Computação, Tecnologia da Informação ou área correlatas

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:49

Fábrica da Veracel Celulose
Fábrica da Veracel Celulose Crédito: Divulgação

A Veracel Celulose está com vaga para Especialista de Projetos Estratégicos de Inovação e de Transformação Digital. Para participar do processo seletivo, o candidato deve preencher o formulário na plataforma oficial da empresa até o dia 15 de agosto.

Dentre os pré-requisitos estão o ensino superior completo em Engenharia de Software, Ciência da Computação, Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou área correlatas. O candidato deve ter conhecimento do Pacote Office (Power Point, Excel, Word), ciência de dados, tecnologia da informação, gestão de projetos, sistema de gestão (SGF/SAP), ITIL/SOX/Cobit e lógica de programação. Inglês e pós-graduação ou MBA em Inovação e Transformação Digital ou Projetos Digitais são diferenciais. É necessário que o candidato more em Eunápolis ou em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

A empresa informou que oferece salários compatíveis com o mercado, além de benefícios como assistência médica, assistência odontológica, cesta de Natal, empréstimo consignado, ginástica laboral, previdência privada, programa de remuneração variável, restaurante interno, seguro de vida, vale-alimentação e Wellhub (Gympass).

Para esta vaga, as principais atividades são a liderança de projetos estratégicos de transformação digital, garantindo entrega de ponta a ponta com uso de boas práticas de gestão tradicional e ágil. Entre as principais atribuições estão a construção de Business Cases para demonstrar valor dos projetos, análise de viabilidade técnica e financeira, condução de ritos com times de execução, e atuação como Tech Lead.

A pessoa selecionada também será responsável por garantir a captura de valor, ministrar treinamentos sobre gestão de projetos e manter-se atualizada sobre tendências e inovação no mercado.

Mais recentes

Imagem - Prazo para inscrição em processo seletivo na Fundação Pedro Calmon termina nesta terça-feira (12)

Prazo para inscrição em processo seletivo na Fundação Pedro Calmon termina nesta terça-feira (12)
Imagem - 5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem
Imagem - Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil