Empresa de celulose abre vaga para Especialista de Projetos com inscrições até o dia 15 de agosto

Entre os pré-requisitos está o ensino superior completo em Engenharia de Software, Ciência da Computação, Tecnologia da Informação ou área correlatas

Tharsila Prates

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:49

Fábrica da Veracel Celulose Crédito: Divulgação

A Veracel Celulose está com vaga para Especialista de Projetos Estratégicos de Inovação e de Transformação Digital. Para participar do processo seletivo, o candidato deve preencher o formulário na plataforma oficial da empresa até o dia 15 de agosto.

Dentre os pré-requisitos estão o ensino superior completo em Engenharia de Software, Ciência da Computação, Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou área correlatas. O candidato deve ter conhecimento do Pacote Office (Power Point, Excel, Word), ciência de dados, tecnologia da informação, gestão de projetos, sistema de gestão (SGF/SAP), ITIL/SOX/Cobit e lógica de programação. Inglês e pós-graduação ou MBA em Inovação e Transformação Digital ou Projetos Digitais são diferenciais. É necessário que o candidato more em Eunápolis ou em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

A empresa informou que oferece salários compatíveis com o mercado, além de benefícios como assistência médica, assistência odontológica, cesta de Natal, empréstimo consignado, ginástica laboral, previdência privada, programa de remuneração variável, restaurante interno, seguro de vida, vale-alimentação e Wellhub (Gympass).

Para esta vaga, as principais atividades são a liderança de projetos estratégicos de transformação digital, garantindo entrega de ponta a ponta com uso de boas práticas de gestão tradicional e ágil. Entre as principais atribuições estão a construção de Business Cases para demonstrar valor dos projetos, análise de viabilidade técnica e financeira, condução de ritos com times de execução, e atuação como Tech Lead.