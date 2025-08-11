Acesse sua conta
Fundador da Canaã Alimentos comanda palestra em evento para empreendedores

A 29ª edição do Contágio Business Club acontece nesta terça (12)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:48

A edição anterior do Contágio Business Club reuniu mais de 1,6 mil empresas
A edição anterior do Contágio Business Club reuniu mais de 1,6 mil empresas Crédito: Divulgação

O fundador da Canaã Alimentos, Evilásio Souza, vai ministrar uma palestra na 29ª edição do Contágio Business Club, que acontece nesta terça-feira (12), às 19h, na Rua São Paulo, nº 692, na Pituba.

Durante a palestra, Souza vai apresentar relatos sobre gestão empresarial, práticas de responsabilidade social e estratégias de consolidação de marca no mercado de alimentos. A Canaã Alimentos patrocina o Esporte Clube Bahia há mais de dez anos. Após a palestra, vai acontecer uma rodada de networking com 40 empreendedores convidados.

Além disso, a programação ainda inclui uma dinâmica de "pitch de elevador", em que participantes poderão apresentar suas ideias, produtos ou serviços em um tempo reduzido. A proposta, segundo o Grupo Vazk, realizador do evento, é aprimorar a capacidade de síntese e comunicação estratégica entre os empreendedores.

Os ingressos para o evento custam R$ 197 e estão disponíveis para compra na plataforma Payfast Green

