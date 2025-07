EMPREENDEDORISMO

Salvador registra recorde na abertura de empresas no primeiro semestre de 2025

Ao todo, 31.994 novos negócios foram abertos nesse ano na capital

Gilberto Barbosa

Publicado em 30 de julho de 2025 às 05:15

Salvador tem recorde de abertura de empresas em 2025 Crédito: Shutterstock

Salvador registrou um aumento na abertura de empresas no primeiro semestre de 2025. Ao todo, 31.994 pessoas abriram na capital no período, segundo a plataforma Mapa de Empresas, vinculada ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. O valor representa um aumento de 18,83% em relação aos seis primeiros meses de 2024. >

Entre as empresas, 30.927 são microempresas, sendo 25.709 microempreendedores individuais (MEI), um aumento de 23% em comparação ao primeiro semestre do ano passado. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Salvador conta com 300 mil negócios ativos. >

O aumento no número de empreendimentos fez com que a capital saltasse da 26ª para a 4ª posição entre as capitais no Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças. De acordo com a analista do Sebrae Adriana Pereira, os setores que mais se destacaram no período são os de comércio e prestação de serviços. >

"Esses setores sempre atraem novas empresas por conta do conhecimento obtido através de cursos e pela facilidade de acesso ao público-alvo. Salvador também tem uma população majoritariamente feminina e isso também interfere para a criação de negócios nessas áreas”, explica. >

Um dos fatores citados pela analista é o aumento no número de empregos na cidade (13.921 novos postos de trabalho no primeiro trimestre, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)), que gera uma maior demanda por produtos e serviços e que estimula o surgimento de novos empreendimentos. Ela também lembra do crescimento de eventos como feiras e congressos, impulsionando a contratação de profissionais como MEI. >

“É importante que as empresas se atentem de que não basta abrir. É preciso se adequar, prestar atenção nos números da empresa e investir na gestão, na inovação e na diferenciação do negócio, para que o número de empresas que fecham diminua ao longo do tempo”, conclui. >

Segundo a Sefaz, os números são resultado de uma série de ações da gestão municipal criadas com o objetivo de reduzir a burocracia na abertura de CNPJs e de estimular o empreendedorismo na cidade. Entre elas está a redução no tempo médio para abertura de empresas de 10 dias e 18 horas para apenas 3 horas, além da ampliação do número de atividades consideradas de baixo risco de 159 para 830, com autorização automática para funcionamento. >

“Esse resultado é fruto de um trabalho contínuo da Prefeitura para tornar Salvador uma cidade cada vez mais atrativa para quem quer empreender. As medidas de simplificação, inovação e desburocratização têm sido fundamentais para fortalecer o ambiente de negócios e gerar mais oportunidades para a população”, afirma a titular da pasta Giovanna Victer. >

Diretora de Negócios Afro e Empreendedorismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Maylla Pitta credita programas de consultoria e capacitação para empreendedores como fatores que impulsionam o surgimento de negócios na cidade. >

“Essas ações não apenas incentivam os empreendedores existentes como também fomentam o surgimento de novos negócios, que contribuem significativamente para a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida na cidade”, diz. >

A abertura de uma empresa tipo MEI pode ser feita através do site gov.br/mei ou de forma presencial no SAC do Empreendedor da Prefeitura, localizada no Mercado São Miguel, na Barroquinha. Quem quiser abrir outros tipos de empresas deve contratar um contador para dar entrada no processo através da Junta Comercial da Bahia (Juceb). Empresas de saúde ou alimentação também devem ter o alvará da Vigilância Sanitária.>