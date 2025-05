ECONOMIA

Líder no Nordeste, Salvador gera mais de 13 mil novos postos de trabalho no 1º trimestre

Setor de serviços foi o que mais gerou vagas, seguido pela construção civil e indústria

Gilberto Barbosa

Publicado em 8 de maio de 2025 às 05:15

Setor de serviços foi o principal motor do crescimento Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Entre as capitais nordestinas, Salvador se destacou na geração de empregos nos três primeiros meses deste ano. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, a capital baiana criou 13.921 novos postos de trabalho no período, liderando o ranking da região. >

De acordo com o Caged, Salvador registrou 83.065 admissões e 69.144 demissões entre 1º de janeiro e 31 de março de 2025, resultando em um saldo positivo de 13.921 empregos formais. Esse desempenho coloca a cidade atrás apenas de São Paulo (48.250 vagas), Brasília (17.800) e Curitiba (15.143).>

O setor de serviços foi o principal motor do crescimento, com a criação de 10.696 novas vagas formais. “A cidade é orientada para o consumo e turismo: o modelo econômico atual de Salvador se beneficia principalmente do fluxo de visitantes, impulsionado por eventos como o Carnaval, o verão e outras festividades, além da população local, que consome a sua própria cultura. Acreditamos que Salvador, devido ao seu histórico e à necessidade da sociedade de descobrir e redescobrir sua própria história, ainda tem muito a explorar no setor de turismo e hospitalidade. Isso inclui o turismo religioso, com destaque para seus templos e cultos aos santos populares, como Santa Dulce dos Pobres; o turismo de negócios, com a retomada de espaços como o novo Centro de Convenções; e o Ecoturismo, especialmente com a futura implementação de rotas mais curtas”, analisou Areza Gomes, professora de Economia da Uninassau.>

A construção civil foi o segundo setor com mais geração de empregos na capital baiana com 3.116 admissões, seguida pela indústria, que gerou 1.255 postos de trabalho. A agropecuária, por sua vez, contribuiu com 32 novas vagas. “Esse crescimento contínuo é resultado direto da retomada econômica que estamos vivenciando, especialmente com a abertura de novas empresas e investimentos em áreas como construção civil, indústria, turismo e serviços. Esses setores são essenciais para fortalecer nossa economia local e gerar mais empregos para a nossa população”, declarou a secretária da Fazenda de Salvador (Sefaz), Giovanna Victer.>

Proprietário da Cassi Turismo, especializada em transfers e passeios, Isaac Lima afirmou que os primeiros meses do ano são justamente o período em que mais contrata novos funcionários. “Eu tenho aproximadamente 152 funcionários e a gente sempre está gerando emprego neste período. É o período que mais se procura emprego, porque temos alta temporada”. >

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador, ações da prefeitura, como Treinar para Empregar, têm contribuído para gerar empregos na capital baiana. O programa oferece capacitação em diversas carreiras com certificados e transporte garantido para os participantes. O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) é responsável pelo recrutamento, seleção e orientação para empresas que oferecem vagas.>

“Temos ainda todo um trabalho que vem sendo feito pela prefeitura para posicionar Salvador como um destaque no cenário nacional do turista, buscando atrair visitantes e movimentar esse setor. Portanto, todas essas ações juntas colaboram para o crescimento do mercado de trabalho e, consequentemente, para esses números positivos que a gente vem acompanhando mensalmente no Caged”, afirmou Mila Paes.>