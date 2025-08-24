'NÃO HÁ SURTO'

Sesab desmente surto de HIV entre jovens na Bahia e alerta para fake news

Segundo secretaria, informações falsas apontavam 11 mil casos recentes em adolescentes; número oficial é de 93 notificações em 2025

Esther Morais

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 11:36

Teste de HIV Crédito: Vinicus Marinho/Fiocruz

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) negou que exista um surto de HIV/Aids entre jovens de 14 a 19 anos no estado, após publicações em redes sociais e portais afirmarem que mais de 11 mil casos foram registrados nas últimas semanas.

Segundo a pasta, até o início de agosto de 2025, foram notificados 93 casos nessa faixa etária. Em 2024, foram 184 casos e, em 2023, 158 registros.

As postagens que circularam nos últimos dias apontavam que 11 mil adolescentes baianos haviam sido diagnosticados recentemente com HIV. A Sesab classificou a informação como “irresponsável”.

“Essa informação não corresponde à verdade. É fundamental que a população busque dados em fontes oficiais e confiáveis”, ressaltou a Secretaria em nota.

Segundo os dados oficiais, considerando todas as idades, a Bahia diagnosticou 11.187 casos de HIV/Aids entre janeiro de 2023 e agosto de 2025. Desses, 168 casos foram em pessoas de 10 a 19 anos, enquanto a maior concentração está na faixa etária de 20 a 34 anos, com 5.212 registros.

“Estamos intensificando ações de prevenção combinada, ampliação do diagnóstico e integração entre serviços para reduzir as barreiras que dificultam o acesso ao tratamento, especialmente para adolescentes e jovens”, informou a pasta.

Além do alerta contra fake news, a Sesab reforçou que segue promovendo campanhas educativas e ampliando o acesso a testes rápidos e profilaxias, com foco na redução da transmissão do vírus e no acompanhamento qualificado das pessoas vivendo com HIV.

Leia a nota completa:

Não há um surto de HIV/Aids entre jovens de 14 a 19 anos na Bahia conforme alguns veículos de comunicação / perfis em redes sociais publicaram de forma irresponsável. As publicações afirmam, equivocadamente, que nas últimas semanas foram registrados cerca de 11 mil casos da infecção nesta faixa etária. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) reitera que esta informação não corresponde à verdade.

Na Bahia, no ano de 2025, até o início de agosto, foram notificados 93 casos de HIV/Aids na faixa etária de 14 a 19 anos. Em 2024, nesta mesma faixa etária, foram 184 casos. No ano de 2023 foram 158 registros. Em 2022 o número chegou a 137

Considerando todas as idades, na Bahia, de janeiro de 2023 a 02 de agosto de 2025 foram diagnosticados 11.187 casos de HIV e Aids, 8.005 (72%) no gênero masculino, 3.164 (28%) no gênero feminino e 18 casos com gênero ignorado.

Destes, 168 casos foram na faixa etária de 10 a 19 anos, 5.212 casos de 20 a 34 anos, foram 3.664 casos em pessoas com idade entre 35 e 49 anos, 1.517 de 50 a 64 anos e 345 casos em pessoas com mais de 65 anos.