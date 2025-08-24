Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sesab desmente surto de HIV entre jovens na Bahia e alerta para fake news

Segundo secretaria, informações falsas apontavam 11 mil casos recentes em adolescentes; número oficial é de 93 notificações em 2025

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 11:36

Teste de HIV
Teste de HIV Crédito: Vinicus Marinho/Fiocruz

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) negou que exista um surto de HIV/Aids entre jovens de 14 a 19 anos no estado, após publicações em redes sociais e portais afirmarem que mais de 11 mil casos foram registrados nas últimas semanas.

Segundo a pasta, até o início de agosto de 2025, foram notificados 93 casos nessa faixa etária. Em 2024, foram 184 casos e, em 2023, 158 registros.

As postagens que circularam nos últimos dias apontavam que 11 mil adolescentes baianos haviam sido diagnosticados recentemente com HIV. A Sesab classificou a informação como “irresponsável”.

“Essa informação não corresponde à verdade. É fundamental que a população busque dados em fontes oficiais e confiáveis”, ressaltou a Secretaria em nota.

Segundo os dados oficiais, considerando todas as idades, a Bahia diagnosticou 11.187 casos de HIV/Aids entre janeiro de 2023 e agosto de 2025. Desses, 168 casos foram em pessoas de 10 a 19 anos, enquanto a maior concentração está na faixa etária de 20 a 34 anos, com 5.212 registros.

“Estamos intensificando ações de prevenção combinada, ampliação do diagnóstico e integração entre serviços para reduzir as barreiras que dificultam o acesso ao tratamento, especialmente para adolescentes e jovens”, informou a pasta.

Além do alerta contra fake news, a Sesab reforçou que segue promovendo campanhas educativas e ampliando o acesso a testes rápidos e profilaxias, com foco na redução da transmissão do vírus e no acompanhamento qualificado das pessoas vivendo com HIV.

Leia mais

Imagem - Justiça condena fundação por demissão de funcionário com HIV forçado a revelar diagnóstico

Justiça condena fundação por demissão de funcionário com HIV forçado a revelar diagnóstico

Imagem - MP fecha acordo para indenizar pacientes que receberam órgãos de doadores com HIV

MP fecha acordo para indenizar pacientes que receberam órgãos de doadores com HIV

Imagem - Cozinheiro com HIV relata ataques e preconceito: 'Acham que transmite pela comida'

Cozinheiro com HIV relata ataques e preconceito: 'Acham que transmite pela comida'

Leia a nota completa: 

Não há um surto de HIV/Aids entre jovens de 14 a 19 anos na Bahia conforme alguns veículos de comunicação / perfis em redes sociais publicaram de forma irresponsável. As publicações afirmam, equivocadamente, que nas últimas semanas foram registrados cerca de 11 mil casos da infecção nesta faixa etária. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) reitera que esta informação não corresponde à verdade.

Na Bahia, no ano de 2025, até o início de agosto, foram notificados 93 casos de HIV/Aids na faixa etária de 14 a 19 anos. Em 2024, nesta mesma faixa etária, foram 184 casos. No ano de 2023 foram 158 registros. Em 2022 o número chegou a 137

Considerando todas as idades, na Bahia, de janeiro de 2023 a 02 de agosto de 2025 foram diagnosticados 11.187 casos de HIV e Aids, 8.005 (72%) no gênero masculino, 3.164 (28%) no gênero feminino e 18 casos com gênero ignorado.

Destes, 168 casos foram na faixa etária de 10 a 19 anos, 5.212 casos de 20 a 34 anos, foram 3.664 casos em pessoas com idade entre 35 e 49 anos, 1.517 de 50 a 64 anos e 345 casos em pessoas com mais de 65 anos.

O Estado vem intensificando as ações de educação em saúde, prevenção combinada e ampliação do acesso ao diagnóstico, especialmente nos serviços voltados ao público adolescente e jovem. Além disso, recomenda-se fortalecer a integração entre atenção básica, serviços especializados e redes de apoio social, garantindo acompanhamento qualificado e redução das barreiras que dificultam a adesão às medidas de prevenção e tratamento.

Mais recentes

Imagem - Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios

Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios
Imagem - Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus
Imagem - Raquel Brito vira alvo de inquérito por divulgar 'jogo do tigrinho’ e é ouvida em delegacia

Raquel Brito vira alvo de inquérito por divulgar 'jogo do tigrinho’ e é ouvida em delegacia

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua