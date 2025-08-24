RESISTIU À PRISÃO

Paredão, tiros e sangue: homem morre em confronto com a polícia durante a festa

Tiroteio aconteceu na Boca do Rio

Bruno Wendel

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 09:59

Polícia Militar Crédito: Divulgação

O paredão no bairro da Boca do Rio terminou com um morto na madrugada deste domingo (24). Isso porque um homem trocou tiros com policiais militares da Rondesp na localidade da Baixa Fria.

O fato aconteceu na Rua Paraíso. Moradores contam que a polícia chegou ao local, após ter sido acionada com a informação de que havia tráfico de drogas durante o paredão.

Quando a polícia chegou ao local, houve o confronto e o pânico. Um homem, que teria envolvimento com o tráfico, foi baleado e levado pelos policiais ao Hospital Roberto Santos, no Cabula, onde foi constado o óbito.