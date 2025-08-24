Acesse sua conta
Polícia Militar prende homem com vasta quantidade de drogas em Eunápolis

Apreensão aconteceu no bairro do Alecrim II

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 09:25

Vasta quantidade de droga é apreendida em Eunápolis
Vasta quantidade de droga é apreendida em Eunápolis Crédito: AscomPC

Policiais militares da 7ª CIPM apreenderam drogas e materiais relacionados ao tráfico, na tarde deste sábado (23), no bairro Alecrim II, em Eunápolis.

A equipe realizava patrulhamento na Rua do Conde, quando avistou um grupo de pessoas em uma esquina que, ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga.

Um dos indivíduos foi alcançado. Com ele, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo maconha e crack, além de materiais para acondicionamento de entorpecentes.

Ao todo foram apreendidos, 705 gramas de maconha, 150 gramas de crack, 200 pinos vazios, dois celulares, duas balanças de precisão e dinheiro em espécie. O suspeito e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia de Eunápolis, para a tomada das medidas cabíveis.

