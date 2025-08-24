Polícia Militar prende homem com vasta quantidade de drogas em Eunápolis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 24 de agosto de 2025 às 09:25
Policiais militares da 7ª CIPM apreenderam drogas e materiais relacionados ao tráfico, na tarde deste sábado (23), no bairro Alecrim II, em Eunápolis.
A equipe realizava patrulhamento na Rua do Conde, quando avistou um grupo de pessoas em uma esquina que, ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga.
Um dos indivíduos foi alcançado. Com ele, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo maconha e crack, além de materiais para acondicionamento de entorpecentes.
Ao todo foram apreendidos, 705 gramas de maconha, 150 gramas de crack, 200 pinos vazios, dois celulares, duas balanças de precisão e dinheiro em espécie. O suspeito e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia de Eunápolis, para a tomada das medidas cabíveis.