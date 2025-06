DISCRIMINAÇÃO

Cozinheiro com HIV relata ataques e preconceito: 'Acham que transmite pela comida'

Ele viralizou ao expor comentários que recebe por viver com vírus

Djair Oliveira Gomes, 27 anos, transformou a dor do preconceito em combustível para seu negócio de comida por delivery em Aracaju (SE). Dono de um pequeno empreendimento gastronômico, ele viralizou nas redes sociais ao revelar os absurdos que ouve por ser soropositivo. "Eles acham que o vírus pode ser transmitido através da comida e teve até gente sugerindo que eu poderia transmitir o vírus por maldade", conta o cozinheiro, que vive com o vírus há oito anos. >

A história de discriminação começou quando Djair tinha 19 anos. Dois dias após receber o diagnóstico, sofreu um corte no trabalho e ouviu da patroa do restaurante: "Cuidado, o Djair cortou o dedo". A ordem foi lavar as mãos no vaso sanitário. No dia seguinte, estava desempregado. "Na mesma semana em que fui diagnosticado e que minha colega expôs minha sorologia, a demissão aconteceu", relata ele. Depois, veio uma sequência de empregos rápidos e demissões. "Cheguei a trabalhar em outros restaurantes, mas foram experiências rápidas. Eles nunca falam 'vou te demitir por causa disso [o HIV]', mas eu sentia algo estranho. Eu recebia elogios dos pratos que eu fazia, mas do nada era demitido", explica. >