SÃO PAULO

Donos da Camisaria Colombo têm prisão decretada por suspeita de fraude milionária

Um deles já foi localizado e preso e o outro é procurado; fraude chega a R$ 21 milhões, diz polícia

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:05

Loja Colombo Crédito: Divulgação

Os donos da Camisaria Colombo são alvos nesta quinta-feira (21) de uma operação da Polícia Civil que investiga uma fraude milionária em São Paulo. Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior, que são irmãos, são alvos de mandado de prisão. Segundo a TV Globo, Álvaro já foi preso nesta manhã, mas Paulo ainda é procurado.

Além dos dois, também são alvos de mandados um representante legal e um funcionário de uma empresa de gestão de ativos, identificados como Mauricio Miwa e Bruno de Souza, da BS Capital.

A Polícia Civil divulgou apenas que dois dos quatro mandados de prisão já foram cumpridos, mas não discriminou quem foi o segundo preso. Outros 12 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

As investigações tiveram início em dezembro, após uma denúncia feita pela instituição financeira PagSeguro, que relatou um furto milionário envolvendo fraude tecnológica.

Conforme a polícia, os suspeitos teriam aproveitado uma falha no sistema para gerar créditos fictícios e distribuir os valores entre diversas contas bancárias, dificultando o rastreamento. Com essas transações, o grupo conseguiu movimentar cerca de R$ 21 milhões, dos quais R$ 9 milhões foram transferidos apenas entre os dias 1º e 21 de outubro do ano passado para uma conta da BS Capital.



As autoridades apuram se o objetivo do esquema era ocultar patrimônio e recursos relacionados ao processo de recuperação judicial da Camisaria Colombo, o que teria causado prejuízos a credores do sistema financeiro nacional.