Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Donos da Camisaria Colombo têm prisão decretada por suspeita de fraude milionária

Um deles já foi localizado e preso e o outro é procurado; fraude chega a R$ 21 milhões, diz polícia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:05

Loja Colombo
Loja Colombo Crédito: Divulgação

Os donos da Camisaria Colombo são alvos nesta quinta-feira (21) de uma operação da Polícia Civil que investiga uma fraude milionária em São Paulo. Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior, que são irmãos, são alvos de mandado de prisão. Segundo a TV Globo, Álvaro já foi preso nesta manhã, mas Paulo ainda é procurado.

Além dos dois, também são alvos de mandados um representante legal e um funcionário de uma empresa de gestão de ativos, identificados como Mauricio Miwa e Bruno de Souza, da BS Capital.

A Polícia Civil divulgou apenas que dois dos quatro mandados de prisão já foram cumpridos, mas não discriminou quem foi o segundo preso. Outros 12 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

As investigações tiveram início em dezembro, após uma denúncia feita pela instituição financeira PagSeguro, que relatou um furto milionário envolvendo fraude tecnológica.

Conforme a polícia, os suspeitos teriam aproveitado uma falha no sistema para gerar créditos fictícios e distribuir os valores entre diversas contas bancárias, dificultando o rastreamento. Com essas transações, o grupo conseguiu movimentar cerca de R$ 21 milhões, dos quais R$ 9 milhões foram transferidos apenas entre os dias 1º e 21 de outubro do ano passado para uma conta da BS Capital.

As autoridades apuram se o objetivo do esquema era ocultar patrimônio e recursos relacionados ao processo de recuperação judicial da Camisaria Colombo, o que teria causado prejuízos a credores do sistema financeiro nacional.

Criada em 1917, na cidade de São Paulo, a Camisaria Colombo se firmou como uma das principais redes de varejo de moda masculina no Brasil. A marca comercializa ternos, camisas, gravatas e outros artigos de vestuário, com unidades presentes em shoppings e centros comerciais.

Mais recentes

Imagem - Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping

Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping
Imagem - Maior predador sexual do RS montou “dossiê do terror” com 700 vítimas

Maior predador sexual do RS montou “dossiê do terror” com 700 vítimas
Imagem - Silas Malafaia chama Eduardo Bolsonaro de 'babaca' em áudio: 'Te arrebento'

Silas Malafaia chama Eduardo Bolsonaro de 'babaca' em áudio: 'Te arrebento'

MAIS LIDAS

Imagem - Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping
01

Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil
03

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta
04

Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta