Salvador registra recorde na abertura de empresas nos primeiros meses de 2025

Ao todo, 12.173 novos negócios foram abertos no primeiro bimestre desse ano na capital

Gilberto Barbosa

Publicado em 23 de abril de 2025 às 05:15

Salvador tem recorde de abertura de empresas em 2025 Crédito: Shutterstock

Salvador bateu recorde na abertura de novos negócios nos dois primeiros meses de 2025, com 12.173 empresas formalizadas no período. O dado, extraído do Mapa de Empresas do governo federal e consolidado pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), supera a antiga marca de 11.141 novos CNPJs registrada em 2021, até então o maior volume para o início de ano na capital baiana. >

O número representa um crescimento de 38% em relação ao primeiro bimestre de 2024. Do total de empresas abertas, 9.944 são microempreendedores individuais (MEIs). No mesmo período, foram encerrados 5.748 negócios - uma redução de 4% no número de fechamentos em comparação com o ano anterior. Atualmente, são mais de 292 mil empresas ativas na capital baiana. Segundo a Sefaz, os principais setores de negócios na cidade são beleza, vestuários e alimentação. >

Para a analista do Sebrae, Adriana Pereira, o aumento na circulação de turistas durante o verão gerou novas oportunidades para empreender. “Há um crescimento econômico numa cidade turística como Salvador no início de ano, com o aumento da demanda por prestadores de serviço. Além disso, alguns setores, como o de serviço, são reaquecidos nesse período. Pelo Carnaval ser em março, o verão se torna mais prolongado, aumentando o investimento por parte das empresas”, analisou. >

A microempreendedora Paula Mattos** relatou que começou vendendo comidas e salgados de forma informal, mas optou por formalizar o negócio no início de março para poder atuar em plataformas de delivery. “Busquei abrir um CNPJ, ver os impostos que teria que pagar e já parti para fazer um cadastro na plataforma que utilizo para as vendas dos alimentos. Ainda estamos aprendendo, mas já definimos preço, estamos aprendendo a calcular todos os custos e lidar com a clientela, que é um dos desafios mais difíceis”, contou.>

Em março, Salvador contabilizou a abertura de 5.129 novas empresas, das quais 4.156 são microempreendedores individuais (MEIs), segundo o Mapa de Empresas. Atualmente, o tempo médio para formalizar um negócio na capital é de apenas 5 horas - agilidade que, de acordo com a secretária municipal da Fazenda, Giovanna Victer, tem incentivado cada vez mais pessoas a empreender.>

“As ações da prefeitura têm sido essenciais para impulsionar o empreendedorismo em Salvador. O ambiente de negócios ficou mais ágil e eficiente, permitindo que novos negócios sejam abertos com mais facilidade e rapidez, o que, sem dúvida, ajuda na geração de empregos e no crescimento econômico da cidade”, afirmou Victer.>

Já a secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, ressaltou que programas municipais voltados à capacitação e ao acesso ao crédito também contribuíram para o aumento no número de empresas abertas em Salvador. “Programas como o Treinar para Empregar e CredSalvador oferecem condições para que pequenos e médios empresários consigam crescer e se manter no mercado. Acreditamos que essas iniciativas são um grande diferencial para o desenvolvimento econômico de Salvador”, afirmou. >

Adriana Pereira explicou que a abertura de uma empresa do tipo MEI pode ser feita de forma simples, pelo Portal do Empreendedor ou presencialmente no SAC do Empreendedor da Prefeitura, localizado no Mercado São Miguel, na Barroquinha. >

Já para a criação de outros tipos de empresas, é necessário contar com o apoio de um contador, que dará entrada no processo junto à Junta Comercial da Bahia (Juceb). No caso de negócios nas áreas de saúde ou alimentação, também é obrigatório obter o alvará da Vigilância Sanitária.>

*Com orientação do editor Miro Palma>