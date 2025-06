MAU TEMPO

Cavado sobre o litoral do Nordeste provoca chuvas intensas em Salvador

Um cavado sobre a costa leste do Nordeste continuará provocando mudanças nas condições do tempo em Salvador, com registro de chuvas intensas como nesta segunda-feira (16). Até as 19h30 de hoje, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 47 ocorrências na capital devido às chuvas, entre elas ameaças de desabamento (22), orientações técnicas (9) e ameaças de deslizamento (6).>