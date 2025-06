SURTO

'Fiquei 4 meses comendo jamelão e tomando água de coco', diz homem resgatado de árvore em Salvador

Operação para retirar Sérgio do alto da árvore levou cerca de 72h e foi concluída no último dia 5

Monique Lobo

Publicado em 16 de junho de 2025 às 21:13

Sérgio Rodrigo Guimarães Martins Crédito: Reprodução e Marina Silva/CORREIO

Sérgio Rodrigo Guimarães Martins, de 29 anos, o operário que ficou em cima de uma árvore na Base Aérea de Salvador por cerca de 72 horas, contou que já estava há quatro meses no local, quando foi encontrado e resgatado. >

"Fiquei lá uns quatro meses só comendo jamelão e tomando água de coco", disparou Sérgio, em entrevista à TV Record, nesta segunda-feira (16).>

Segundo ele, a vinda para Salvador foi para pegar um voo que o levaria de volta ao Maranhão, onde reside com a família - a mãe, esposa e uma filha de um ano. O operário estava trabalhando em Valença, no litoral Sul da Bahia, e se desentendeu com um colega de trabalho. >

"A gente discutiu, não chegou a ser uma briga. Aí eu vim para cá [Salvador] para ir para o Maranhão, de avião, mas não consegui pegar o avião e surtei. Fui parar lá dentro do mato, lá na árvore", revelou. >

Sérgio ainda disse que ficou com medo das pessoas, por conta do surto que foi desencadeado com a impossibilidade de voltar para casa e só se sentiu protegido em cima da árvore. "Eu estava com medo das pessoas, de quererem me agarrar, fiquei assustado", disse.>

Ele relembrou que chegou a se comunicar com a esposa por telefone e mandou uma foto do local, mas depois perdeu o aparelho no esgoto. >

Em cima da árvore, precisou usar os dentes e as unhas para se alimentar e se hidratar. "Descascava com meu dente, minhas unhas, olha como elas estão. Quebrava o coco e tomava a água", afirmou. >