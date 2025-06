RESGATE

Homem que ficou 72h em árvore pediu última refeição: ‘Não tinha mais nada a perder’

Sérgio Rodrigo Guimarães Martins chegou ao Hospital Juliano Moreira no fim da noite desta quinta-feira (5)

Yan Inácio

Publicado em 5 de junho de 2025 às 19:59

Deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) ao lado de Sérgio Rodrigo Guimarães Martins, homem que subiu em árvore Crédito: Marina Silva/CORREIO

Foram tensas as 72 horas de operações que resultaram no resgate do homem que subiu em uma árvore na Base Aérea de Salvador, na noite desta quinta-feira (5). Em possível estado de surto psicótico, Sérgio Rodrigo Guimarães Martins, de 29 anos, chegou a pedir uma última refeição enquanto estava a cerca de 15 metros do chão. >

“Ele estava falando toda hora que queria se jogar, que queria tirar a vida dele, que ele queria atirar em si mesmo, ou então que ia pular, disse ‘que me arrumassem uma quentinha, porque queria ter minha última alimentação’. Ele estava muito com essa fala suicida”, disse o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante), que estava no local e auxiliou no resgate de Sérgio, em entrevista à TV Record.>

Foi nesse momento que a equipe do Corpo de Bombeiros colocou colchões para amortecer uma possível queda. A mãe e a esposa de Sérgio vieram do Maranhão e se juntaram à equipe de resgate, na tentativa de que Sérgio descesse de forma segura. "A família é sempre um suporte maior, por isso fizemos questão de que elas estivessem aqui", explicou o tenente-coronel Valdir Ferreira, do Corpo de Bombeiros.>

Segundo o pastor, em outros momentos, ele apresentava estados de aparente lucidez, por exemplo, quando conversava com a esposa durante as negociações. “Dizia isso toda hora que não tinha mais nada a perder, entendeu que a vida dele estava acabada, que iam matar ele, toda hora ele dizia alguma coisa, mas falava com clareza. Mas quando falava com a esposa, ele perguntava coisas para ela e respondia perguntas lúcido, como ele vinha agora na ambulância”, relembrou Isidório.>

Enquanto estava a caminho do hospital, o homem quebrou o vidro da ambulância e precisou ser algemado para ser transportado até o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, no bairro de Narandiba. Por conta da agitação do homem, a equipe pediu que a mãe fosse direcionada para outro veículo, mas no meio do transbordo, ela sofreu um desmaio e precisou ser carregada de volta para a ambulância. Um bombeiro chegou a ficar ferido durante a confusão.>

Sergio chegou ao hospital no início da noite, mas não há informações sobre o estado de saúde dele ou se continuará internado no local porque, em cumprimento da determinação do Conselho Federal de Medicina (CFM), a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) não comenta ou fornece informações sobre pacientes da rede de assistência estadual.>