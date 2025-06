RESGATE

Homem está há mais de 60 horas em árvore, e bombeiros falam em 'inteligência emocional'

Operação do Corpo de Bombeiros teve início na segunda-feira (2) em Salvador

Sérgio Rodrigo Guimarães Martins, de 29 anos, resiste em cima de uma árvore na Base Aérea de Salvador há mais de 65 horas. Desde segunda-feira (2), bombeiros militares tentam resgatar o homem que desapareceu no aeroporto da capital e foi encontrado a cerca de 15 metros do solo. Colchões foram colocados no chão para evitar que Sérgio se machuque caso caia. Até o início da tarde desta quinta-feira (5), ele ainda não havia sido convencido a descer. >