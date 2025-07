INSEGURANÇA

Liderança da Bahia em ranking de violência comprova 'fracasso' do PT em proteger os baianos, afirma Sandro Régis

Deputado estadual avaliou que ausência do estado permitiu o avanço das facções criminosas

A notícia de que nove das vinte cidades mais violentas do Brasil estão na Bahia, segundo apontou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (24) , comprova o “fracasso completo” da política de segurança do governo Jerônimo Rodrigues (PT). É o que avaliou o deputado estadual Sandro Régis (União Brasil). >

O levantamento considerou a taxa de mortes violentas intencionais a cada grupo de 100 mil habitantes. No topo do ranking está Maranguape, no Ceará, com taxa de 79,9, seguido pelos municípios baianos de Jequié (77,6), Juazeiro (76,2) e Camaçari (74,8). >

Simões Filho, na 7ª posição, Feira de Santana (10ª), Porto Seguro (14ª), Santo Antônio de Jesus (17ª), Ilhéus (19ª) e Salvador (20ª) completam a participação destacada de cidades da Bahia no mapa das mais violentas do Brasil.>

Sandro Régis destaca ainda que foi justamente a partir da ausência do Estado que as facções criminosas passaram a avançar nas comunidades. “O mais impressionante é que o governo do Estado continua ignorando esse drama, sem tomar as medidas necessárias e sem fazer os investimentos que a complexidade do problema exige”, destacou. >