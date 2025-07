ENSINO SUPERIOR

Estudantes da Ufba ocupam prédio em protesto contra baixa oferta de vagas para o BI

Até o momento, o Conselho Acadêmico de Ensino definiu vagas para apenas sete cursos que "deveriam estar presentes no processo extraordinário"

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de julho de 2025 às 19:42

Estudantes da Ufba ocuparam o STI nesta quinta-feira (24) Crédito: Reprodução

Estudantes dos cursos de Bacharelado Interdisciplinar (BI) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) realizaram uma manifestação nesta quinta-feira (24), na Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), no campus de Ondina. A ocupação do prédio foi motivada por alterações no processo de ingresso nos cursos de progressão linear (CPL).

>

Alunos que se formam neste semestre (2025.1) apenas poderão ingressar em novos cursos da universidade em 2026.1 e ficariam por um semestre inteiro sem vínculos com a universidade – a Ufba reforçou que eles terão assistência estudantil no período (veja abaixo). Os representantes também alegam que há uma redução do número de vagas disponibilizadas na seleção.>

O estudante do BI de Saúde e representante estudantil no Conselho Acadêmico de Ensino (CAE), Dante Bruggmann, explica que os formandos do semestre 2025.1 não poderão ingressar em novos cursos da universidade de imediato, como estipula a norma padrão, porque a Ufba passa por uma migração de dados do sistema de administração, saindo do Sistema Acadêmico (Siac) para o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Eles apenas poderão participar do procedimento de transição em 2026.1.

>

"Ficamos em uma situação fragilizada sem vínculo e sem auxílio. Estamos muito desassistidos pela universidade em relação a isso e pela quantidade de vagas que serão ofertadas. Poucos estudantes vão conseguir participar e serem aprovados nesse processo seletivo", acrescenta.>

Em nota, a Ufba afirma que "a assistência estudantil será mantida para os estudantes do Bacharelado Interdisciplinar que foram afetados pela postergação da seleção extraordinária, durante o semestre 2025.2". A instituição, porém, não menciona bolsas que não fazem parte da assistência.>

Seleções>

Dante explica que em 2026.1 ocorrerão duas seleções simultaneamente: uma transição regular, para formandos de 2025.2, e uma extraordinária, para estudantes que concluíram em 2025.1. "Como é um processo extraordinário, a quantidade de vagas não está calculada. No início deste ano, criou-se uma comissão específica para calcular esse quantitativo e foi oficializada por meio de uma portaria do Conselho Acadêmico de Ensino. Uma das reclamações dos estudantes é que o cálculo que foi feito para definir o número de vagas deu uma quantidade muito pequena para o contingente de alunos que realmente vai passar pelo processo seletivo", alega Dante, que aponta que no processo extraordinário serão 660 concluintes disputando apenas 83 vagas.

>

Uma reunião ocorreu na última quarta-feira (23), ocasião em que a comissão divulgou uma proposta de vagas para o processo seletivo com apenas sete cursos que "deveriam estar presentes no processo extraordinário". Segundo a Ufba, antes de definir a oferta de vagas, o grupo realizou um estudo considerando a concorrência média dos últimos quatro processos seletivos e o número de concluintes no semestre.

>

Ainda segundo a Ufba, a proposição foi aprovada "após discussão ampla e democrática". Os estudantes, no entanto, questionam a abertura para o diálogo e ocuparam o prédio responsável por sistemas de gerenciamento de processos acadêmicos, administrativos e financeiros da universidade desde as 7h desta quinta-feira. Os estudantes afirmam que a manifestação, finalizada por volta das 18h, foi realizada de forma pacífica.

>