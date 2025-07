ESTRUTURA DANIFICADA

Prédio da Ufba tem trecho interditado por risco de desabamento

Aulas seguem normalmente no local

Esther Morais

Publicado em 24 de julho de 2025 às 11:10

Prédio da Ufba tem trecho interditado por risco de desabamento Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A portaria principal do prédio do Pavilhão de Aulas da Federação V (PAF V) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no campus de Ondina, em Salvador, foi interditada temporariamente na manhã desta quinta-feira (24) por risco de desabamento. >

Segundo a gestão, o problema está na parte da fachada do prédio e não há risco de colapso total da edificação. A entrada e saída estão sendo realizadas pelo portão lateral do Laboratório IHAC Lab-i. As aulas continuam normalmente no local. >

Risco de desabamento na Ufba 1 de 12

A Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da Ufba (Sumai) já realizou inspeção na estrutura para avaliar as condições da fachada e suas estruturas de revestimento e concluiu que as falhas que deram causa ao desprendimento de partes do revestimento externo estão restritas às camadas de acabamento superficial.>

A universidade ainda tomou algumas medidas preventivas. São elas: >

• Isolamento do entorno da edificação, por meio de barreiras físicas e sinalização adequada, de forma a impedir o tráfego de pessoas nas áreas sob risco de queda de material.>

• Manutenção de um único ponto de acesso controlado à edificação, devidamente sinalizado e protegido.>

• Instalação de bandejas protetoras sobre o ponto de acesso autorizado, a fim de resguardar a segurança de quem circula sob a fachada.>