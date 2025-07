RESTAURAÇÃO

Após atraso, Iphan transfere valor para obras emergenciais da Igreja São Francisco de Assis

CORREIO revelou a falta de pagamento para a empresa Mehlen Construções



Monique Lobo

Millena Marques

Publicado em 24 de julho de 2025 às 16:07

Desabamento da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho Crédito: Frei Lorrane Clementino/OFM

Após atraso nos pagamentos do contrato das obras emergenciais da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, revelado pelo CORREIO nesta quinta-feira (24), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) transferiu o valor para a empresa Mehlen Construções, responsável pelo serviço. >

No dia 5 de fevereiro, o teto da igreja desabou e matou a turista paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos. Outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente. >

Desabamento da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho 1 de 8

De acordo com um ofício enviado à coordenadora-Geral de Planejamento e Orçamento (CGPLAN), Thainá Pereira Moura, o órgão infoma que a "solicitação de recursos financeiros da Superintendência do Iphan no estado da Bahia (Iphan/BA), visando o pagamento da empresa Mehlen Construções Ltda, para serviços de reparo na Igreja de São Francisco" foi "atendida". >

Em outro documento de programação financeira, consta que foi transferido o valor de R$ 191.960,72 para a Superintendência do Iphan na Bahia, referente a demanda da Mehlen Construções. Todas as informações estão disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações do Iphan. >

Ofícios do Iphan sobre pagamento de valores para obras emergenciais da Igreja São Francisco de Assis que estavam atrasados 1 de 2

Atraso no pagamento >

A empresa responsável pelo serviço relatou, em um ofício enviado ao presidente do Iphan, Leandro Antonio Grass Peixoto, ao qual o CORREIO teve acesso (veja abaixo), que dois pagamentos estavam pendentes. >

O primeiro deles, de R$ 239.568,70, era referente à segunda medição, atestada no dia 2 de junho de 2025. Já o segundo tratava-se da terceira medição, do último dia 14, no valor de R$ 212.463,44. O documento, que repassa a carta externa da Mehlen Construções, foi assinado pelo superintendente do Iphan na Bahia, Hermano Fabricio Oliveira Guanais e Queiroz.>

A única parcela paga, até então, tinha sido registrada no dia 25 de junho, referente à primeira medição, do dia 5 de maio. O valor pago foi R$ 336.287,02. Segundo o documento, a execução contratual aconteceu no dia 10 de março deste ano e, desde então, os serviços têm sido realizados regularmente e em excelente qualidade. >

Atualizações sobre as obras emergenciais no templo foram emitidas pela Igreja há cinco dias. Até o momento, não há previsão para reabertura. >

Recurso bloqueado>

Um contrato milionário destinado à elaboração de estudos e projetos executivos para a restauração da Igreja e do Convento está paralisado. O acordo, firmado com a Empresa Solé Associados, tinha por objetivo a contratação de serviços especiais de engenharia de serviços técnicos especializados de arquitetura, engenharia, restauração, estabilização e reforço estrutural para as obras de Restauração na Igreja e Convento de São Francisco. >

O contrato, no valor de R$ 1.218.000,00, teve a execução iniciada em 29 de dezembro de 2023, com vigência até 10 de maio deste ano, conforme Ordem de Serviço, com prazo previsto de 1 ano e 2 meses. No entanto, até o ano de 2025, a execução financeira correspondia a apenas R$ 85.260,00, o equivalente a 7% do valor total contratado, restando assim um saldo de R$ 1.132.740,00 em restos a pagar. Este valor está bloqueado desde 30 de junho e será cancelado automaticamente no dia 31 de dezembro, de acordo com o Ofício Circular nº 19/2025/Depam-Iphan, de 21 de junho de 2025.>

O valor, no entanto, não pode ser utilizado para uma nova licitação, sendo necessário cancelar o empenho e solicitar novo crédito orçamentário, conforme a Mensagem de Veto nº 721, de 22 de dezembro de 2023, da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil - Presidência da República. >