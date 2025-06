SALVADOR

Fotos: veja momento em que homem resgatado após ficar 72h em árvore recebe atendimento

Sérgio Rodrigo Guimarães Martins desceu da árvore no final da tarde

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2025 às 19:11

Pastor Sargento Isidório acompanhou o homem Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após ficar cerca de 72h em cima de uma árvore, de 15 metros de altura, Sérgio Rodrigo Guimarães Martins, de 29 anos, recebeu atendimento médico em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no final da tarde desta quinta-feira (5). O resgate foi acompanhado pelo deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante). >

Veja momentos finais do resgate 1 de 4

No vídeo, o parlamentar parece cedendo seu paletó para o homem, antes que ele entre no veículo. Ele é conduzido para a ambulância por profissionais do Corpo de Bombeiros, do exército e condutores do Samu, onde é imobilizado. "Eu vou ali dentro, eu vou com você", assegura Isidório, enquanto tenta tranquilizar o rapaz. >

Segundo o tenente-coronel Valdir Ferreira, do Corpo de Bombeiros, durante todas as 72h em que Sérgio esteve em cima da árvore, a equipe se manteve em diálogo que ele descesse por conta própria. "Nesses últimos momentos, tivemos que evacuar toda área para que ele tivesse confiança em nossos abordadores, fizemos essa abordagem e aos poucos ele foi cedendo e veio andando com a gente, convencido de que aquele era o melhor caminho para reestabelecer a sua vida e voltar para sua família", acrescentou.>