Ambulância quebrada e mãe desmaiada: homem desce de árvore após 72h em Salvador

Sérgio Rodrigo recebeu atendimento do Samu e se alimentou após resgate



Elaine Sanoli

Marina Silva

Publicado em 5 de junho de 2025 às 17:06

Sérgio foi resgatado no final da tarde desta quinta-feira (5) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Depois de 72 horas de operação, Sérgio Rodrigo Guimarães Martins, de 29 anos, desceu da árvore na Base Aérea de Salvador, na tarde desta quinta-feira (5). Durante os três dias, o homem se manteve na copa do vegetação, a uma distância de mais de 15 metros do solo. Após o resgate, ele estava agitado e chegou a quebrar o vidro de uma da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). >

“Assim que ele desceu demos almoço e ele se hidratou. Em seguida foi voluntariamente receber atendimento na ambulância do Samu. Durante toda a atuação o nosso foco principal foi manter a integridade física do Sérgio", explicou o tenente-coronel Valdir Ferreira, do Corpo de Bombeiros.>

Enquanto o socorro do Samu era prestado, o homem quebrou o vidro da ambulância e precisou ser algemado para ser transportado até o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, no bairro de Narandiba. Por conta da agitação do homem, a equipe pediu que a mãe fosse direcionada para outro veículo, mas no meio do transbordo, ela sofreu um desmaio e precisou ser carregada de volta para a ambulância.>

Operação de três dias

Enquanto esteve na árvore, o rapaz se manteve numa área de difícil acesso. Nos três dias de operação, colchões foram colocados no chão para evitar que Sérgio se machucasse em caso de queda. A suspeita é de que o homem esteja em surto psicótico. "Mantivemos um diálogo próximo desde o início da ocorrência, sempre com uma abordagem humanizada, alinhando técnica e paciência. Agora ele vai ser acolhido também pela família e vai receber atendimento especializado", afirmou o tenente. >

Sérgio Rodrigo, que é natural do Maranhão, foi visto desorientado pela região há alguns dias. Ele estava desaparecido desde março, depois que invadiu a pista do Aeroporto de Salvador e fugiu para uma área de mata, antes de embarcar para o estado onde nasceu.>

A mãe e a esposa de Sérgio vieram do Maranhão e se juntaram à equipe de resgate, na tentativa de fazer com que Sérgio descesse de forma segura. "A família é sempre um suporte maior, por isso fizemos questão de que elas estivessem aqui", acrescentou o tenente.>