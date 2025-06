MELHORA

Homem que ficou 72h em árvore está bem e pergunta pelo filho, diz esposa

Sérgio Rodrigo foi levado para o Hospital Juliano Moreira nessa quinta-feira (5)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2025 às 21:04

Sérgio Rodrigo Guimarães Martins Crédito: Reprodução e Marina Silva/CORREIO

Após descer da árvore, onde passou cerca de 72h, o operário Sérgio Rodrigo Guimarães Martins, de 29 anos, foi levado para o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, no bairro de Narandiba. Nesta sexta-feira (6), o maranhense já apresenta melhoras e tem perguntado sobre o filho para a esposa, Stefanne. >

A companheira contou ao CORREIO que durante o dia visitou Sérgio e que ele está tranquilo e conversando com a família. Ele perguntou sobre os familiares, em especial sobre o filho do casal. "Ainda não tem previsão de alta, porque hoje mesmo ele está fazendo uma série de exames. Vamos esperar o resultado e o médico para falar", disse. >

Sérgio já estava desaparecido há cerca de dois meses, após ter invadido a pista do Aeroporto de Salvador e fugido para uma área de mata. Ele pegaria um voo de volta para São Luís, no Maranhão, sua terra natal. Ele foi encontrado na última segunda-feira (2), em cima de uma árvore de cerca de 15 metros de altura. A suspeita de familiares e do Corpo de Bombeiros é que o operário teve um surto psicótico após discutir com um colega de trabalho e por isso passou tanto tempo longe de casa e da família.>

De acordo com a psicoterapeuta Ana Chaves, quando ocorre um surto psicótico, há uma desprendimento da realidade e pode apresentar delírios, que são crenças que não correspondem à realidade, ou alucinações, que é ver, ouvir ou sentir coisas que não existem. "As causas podem ser bem variadas e muitas vezes combinadas. As principais que se pode elencar é a predisposição genética, que é um histórico familiar de transtornos; estresse extremo, pela perda de um emprego, luto, separação, traumas ou experiências muito intensas, por exemplo; e o uso de drogas, que são substâncias como maconha, cocaína, crack, álcool ou drogas sintéticas em altas doses", explica.>

Após descer da árvore, Sérgio recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas enquanto o socorro do Samu era prestado, o homem quebrou o vidro da ambulância e precisou ser algemado para ser transportado até o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira. Por conta da agitação do homem, a equipe pediu que a mãe fosse direcionada para outro veículo, mas no meio do transbordo, ela sofreu um desmaio e precisou ser carregada de volta para a ambulância.>