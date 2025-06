SALVADOR

Surto psicótico? Especialista explica o que pode ter levado homem a ficar 72h em árvore

Sérgio Rodrigo Martins foi resgatado no final da tarde desta quinta-feira (5)



Elaine Sanoli

Yan Inácio

Publicado em 5 de junho de 2025 às 21:38

Sérgio foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros Crédito: Marina Silva/CORREIO

O maranhense Sérgio Rodrigo Guimarães Martins, de 29 anos, passou cerca de dois meses desaparecido na região do Aeroporto de Salvador, antes de ser encontrado na última segunda-feira (2), em cima de uma árvore de aproximadamente 15 metros de altura. A suspeita de familiares e do Corpo de Bombeiros é que o operário teve um surto psicótico após discutir com um colega de trabalho e por isso passou tanto tempo longe de casa e da família. >

Segundo explica a psicoterapeuta e neurocientista Ana Chaves, episódios de surtos psicóticos podem ser comuns para pessoas que possuem transtornos como esquizofrenia, bipolaridade, depressão, Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) ou até mesmo transtornos ocasionados pelo uso de drogas. "Podem ser sinais perceptíveis anteriores a surto mudanças de comportamento, isolamento, desconfiança ou agitação. A pessoa pode apresentar falas estranhas, discursos desconexos, acreditar que está sendo perseguida ou vigiada ou que há mensagens ocultas em todas as atitudes e coisas que acontecem", aponta.>

De acordo com a psicoterapeuta, quando ocorre um surto psicótico, há uma desprendimento da realidade e pode apresentar delírios, que são crenças que não correspondem à realidade, ou alucinações, que é ver, ouvir ou sentir coisas que não existem. "As causas podem ser bem variadas e muitas vezes combinadas. As principais que se pode elencar é a predisposição genética, que é um histórico familiar de transtornos; estresse extremo, pela perda de um emprego, luto, separação, traumas ou experiências muito intensas, por exemplo; e o uso de drogas, que são substâncias como maconha, cocaína, crack, álcool ou drogas sintéticas em altas doses", diz. >

Durante o surto, a pessoa até pode apresentar traços de lucidez em determinados momentos. Confirma indica Chaves, o indivíduo pode ter lapsos de consciência, entre uma fala e outra, e logo na sequência voltar a ter delírios ou alucinações. O Pastor Sargento Isidório (Avante), que acompanhou o resgate e tentou tranquilizar Sérgio durante o procedimento, contou que o operário apresentava estados de aparente lucidez, por exemplo, quando conversava com a esposa durante as negociações. >

“Dizia isso toda hora que não tinha mais nada a perder, entendeu que a vida dele estava acabada, que iam matar ele, toda hora ele dizia alguma coisa, mas falava com clareza. Mas quando falava com a esposa, ele perguntava coisas para ela e respondia perguntas lúcido, como ele vinha agora na ambulância”. Pastor Sargento Isidório Deputado Federal

Veja momentos finais do resgate 1 de 4

A esposa de Sérgio contou, em entrevista à TV Record, quando o homem ainda estava desaparecido, que ele havia entrado em contato após fugir do voo que deveria pegar com destino a São Luís, no Maranhão, com sinais de agitação, pedindo ajuda e dizendo que morreria de fome e de sede. "[Falou que] o que estava acontecendo com ele foi devido a discussão com um colega da empresa em que estava prestando serviço e que tudo era culpa dele e que o cara estava o ameaçando", relatou a companheira.>

Quando um surto acontece, a indicação é que a pessoa não seja confrontada com fatos reais. Segundo Chaves, as pessoas ao redor precisam falar com calma, em um tom tranquilo, para transmitir segurança ao indivíduo em surto. Outro ponto importante, é afastar objetos que de alguma forma possam se tornar perigosos e, sobretudo, buscar ajuda especializada imediatamente e de forma contínua.>

"É importante ter um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. É fundamental estar atento quando há um histórico familiar, traumas ou quadros psiquiátricos prévios", destaca a psicoterapeuta, que alerta ainda para o uso correto das medicações, nos casos em que há necessidade, além do distanciamento de álcool e drogas mais pesadas. >