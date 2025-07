ACIDENTE

Comerciante que morreu atropelado em Paripe corria para alcançar van: 'Indo trabalhar'

Jailton Ferreira, de 49 anos, deixa um filho de 16 anos

Maysa Polcri

Publicado em 23 de julho de 2025 às 13:45

Acidente em Paripe deixou um morto e duas mulheres feridas Crédito: Transalvador

Era um dia como qualquer outro para o comerciante Jailton Ferreira, de 49 anos. Ele caminhou cerca de dois quilômetros até um ponto de ônibus localizado na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), em Paripe, por volta das 7 horas desta quarta-feira (23). Porém, enquanto corria para tentar alcançar uma van, foi atingido em cheio por uma motocicleta onde estavam duas mulheres. Jailton morreu no local. >

Jailton era comerciante na Avenida Sete e estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente, como conta Washington Sena, sobrinho da vítima. O familiar foi até o local do atropelamento, na Avenida Afrânio Peixoto, assim que soube do acidente. "Duas mulheres estavam na moto e vieram pelo corredor. Ele estava correndo para conseguir pegar a van e foi atingido em cheio", relata o sobrinho. Jailton deixa um filho de 16 anos. Ainda não há informações sobre o sepultamento. >

O comerciante estava acostumado a aguardar o transporte para o trabalho no ponto, que é próximo da casa onde ele morava com a família. "É uma região muito movimentada, que não tem faixa de pedestre e nem semáforos próximos. Até onde sabemos, foi um acidente, mas a angústia é muito grande", completa. Ao longo da manhã, a via chegou a ser fechada em alguns momentos por populares que pediam melhorias na via. >

As duas mulheres que estavam na motocicleta ficaram feridas e foram encaminhadas para uma unidade de saúde. O caso foi registrado pela 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi), que vai investigar as circunstâncias do atropelamento. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) afirma que a cerca de 50 metros de onde aconteceu o acidente há uma faixa de pedestre. >

Uma equipe do órgão analisa a viabilidade de implantar um redutor de velocidade no trecho ou a instalação de mais um radar de controle de velocidade. "A autarquia tem requalificado a sinalização e reforçado as estratégias de segurança viária na Av. Afrânio Peixoto (Suburbana). Recentemente, uma lombada eletrônica foi implantada em frente ao Hospital Alayde Costa, no bairro de Itacaranha, visando incrementar ainda mais a segurança viária daqueles que estão a pé", diz a Transalvador. >