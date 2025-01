ACIDENTE

Vídeo: homem empinando moto atropela casal na Suburbana

O caso foi registrado por câmeras de segurança de uma loja, que mostra que pedestre tropeçou logo antes do atropelamento

Um casal foi atropelado por um motociclista que estava "empinando" a moto, na noite da segunda-feira (20), na Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana, em Paripe, no Subúrbio de Salvador.

O caso foi registrado por câmeras de segurança de uma loja, que mostra a moto se aproximando já empinando. A mulher desce da calçada de mão dada com o homem, que se desequilibra e cai. Ela está ajudando o homem quando é atingida em cheio pela moto. O homem é atingido também. O motociclista não para para prestar socorro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou o casal para um hospital da região. No início da noite desta terça-feira (21), a Polícia Civil confirmou a morte da mulher, identificada como Siene Maria dos Santos, de 56 anos, mas não há detalhes sobre o estado de saúde do segundo ferido.