SALVADOR

Morre mulher atropelada por homem que estava empinando moto na Suburbana

Um homem também ficou ferido no acidente

A Polícia Civil da Bahia confirmou, nesta terça-feira (21), a morte de uma mulher após ser atropelada por um motociclista na Rua Almirante Tamandaré, no bairro Paripe, no Subúrbio de Salvador. Siene Maria dos Santos, de 56 anos, foi atingida por um condutor que estava 'empinando' a moto no momento da colisão .

Além de Siene, Gilson Lopes do Vale, de 57 anos, também ficou ferido. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital do Subúrbio, mas a mulher não resistiu à gravidade dos ferimentos.

"De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas estavam atravessando a rua quando foram atropeladas por um homem que estava empinando uma motocicleta e, em seguida, fugiu", informou a polícia. As investigações ainda estão em andamento para localizar o autor do crime, que ainda não foi identificado.