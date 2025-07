Velório de Preta Gil não atenderá a desejo da cantora

ENTENDA

Cerimônia será realizada no saguão do Theatro Municipal do Rio de Janeiro na próxima sexta-feira (25)

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de julho de 2025 às 11:37

Preta Gil Crédito: Reprodução/ Instagram

O velório de Preta Gil (1974-2025), que acontecerá nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, não atenderá a um desejo da cantora. Nos últimos dias, viralizou uma entrevista antiga em que a artista falava sobre a vontade de ter um cortejo com trio elétrico. Mas isso não acontecerá.>

A assessoria da família Gil afirmou, à revista Quem, que o velório não tem apresentações musicais ou trio elétrico previstos. A cerimônia está marcada para começar às 9h e encerrará às 13h para todos os presentes - tanto público quanto familiares e amigos.>

Em uma entrevista ao canal Põe na Roda, do YouTube, Preta falou sobre como desejava que fosse a despedida. "O meu funeral, já falei. Quero que seja uma micareta real. Se Ivete for depois de mim, bota ela, mesmo velha, gagá, em cima do trio", disse, ao responder sobre que música deveria tocar no seu momento fúnebre. >

Apesar da falta do trio elétrico, o velório atenderá a outra vontade de Preta: de acontecer no Theatro Municipal. A escolha do local da despedida foi um pedido da própria artista.>

Ainda segundo a assessoria de comunicação de Gilberto Gil, o corpo de Preta Gil será cremado. Detalhes sobre esta cerimônia não foram divulgados.>

