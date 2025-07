NOVIDADE

'Dona de Mim' resgata personagem icônica de 'O Clone'

Solange Couto vai reviver papel em novela das 7

Dona Jura aparecerá em "Dona de Mim" durante uma ação comercial para uma empresa de maquininhas de cartão de crédito. Ela retornará como uma empresária com bastante sucesso e dona de um bar no bairro de São Cristóvão, onde se passa boa parte da trama. É a primeira vez que Solange revive a personagem, tão querida pelo público.>

“Dona Jura é uma personagem enorme, intensa e absolutamente forte. Me senti recarregada por tê-la de volta, mesmo que para uma participação”, ressaltou a atriz, em entrevista para coluna Outro Canal, do site F5.>

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, as gravações aconteceram no dia 11 de julho e devem ir ao ar nos próximos capítulos. >