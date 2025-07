ENTENDA

Esposa de Arlindo Cruz se revolta com notícias falsas sobre morte do cantor: ‘Especulação barata’

Babi Cruz tem atualizado o quadro de saúde do artista através do Instagram, e usou a rede sociail nesta quarta, para desabafar sobre fake news

A esposa de Arlindo Cruz , Babi Cruz, se revoltou nas redes sociais, após fake news a partir de especulações sobre a morte do sambista na internet. >

Visivelmente alterada, Babi desabafou aos berros através dos Stories do Instagram. “Eu queria saber qual o propósito, qual o intuito, o que é que as pessoas ganham ao fazer especulação barata, nojenta, sem escrúpulo, se fosse pelas contas que vocês fazem sobre a morte do Arlindo, ele já teria morrido 100 vezes inferno. Ele não morreu”, disse Babi.>