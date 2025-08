SALVADOR

Passagem do ferry-boat fica mais cara no Carnaval e São João; saiba quanto

Agerba anunciou mudança na tarifa no último sábado (2), por meio do Diário Oficial do Estado

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 16:49

Ferry boat Crédito: Rodrigo Mantoan

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba) anunciou a alteração do valor da tarifa do sistema Ferry-Boat durante o Carnaval e o São João. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no último sábado (2) e já começa a ter validade para as celebrações de 2026. Os valores passam a ser os mesmos de finais de semana e feriados. Para pedestres, a cobrança do ferry sai de R$ 6,90 para R$ 9,20.>

A Terça-feira de Carnaval e o dia 24 de Junho, apesar de movimentarem um enorme fluxo de pessoas para a travessia entre os terminais de São Joaquim, em Salvador e Bom Despacho, em Itaparica, não são considerados feriados no calendário nacional, portanto, possuíam a cobrança do valor para dias normais. >

A decisão da agência partiu do entendimento que, a nível regional, as datas são simbólicas, como um feriado, e por isso mobilizam anualmente um grande contingente para o sistema de transporte, "o que altera substancialmente a programação e o planejamento operacional do Sistema Ferry-Boat", conforme aponta a publicação. >