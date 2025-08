'EFEITO SANFONA'

Estudo aponta em quanto tempo pessoas que usam canetas emagrecedoras recuperam o peso; veja

Levantamento feito por pesquisadores chineses se baseou em 11 estudos anteriores que englobaram 2.466 pessoas

O sucesso das canetas emagrecedoras esconde uma realidade que pode acontecer com muita gente: o ganho de peso ao término do uso do medicamento, o famoso "efeito sanfona". >