BARRADA

Passageira é detida com R$ 400 mil em canetas emagrecedoras no Aeroporto de Salvador

Mulher de 31 anos seguia para Fortaleza

Carol Neves

Publicado em 5 de junho de 2025 às 14:13

Mulher levava medicamentos amarrados às pernas Crédito: Divulgação

Uma passageira de 31 anos, natural de Tauá (CE), foi flagrada pela Receita Federal transportando ilegalmente 90 canetas de medicamentos para emagrecimento no Aeroporto Internacional de Salvador na noite de quarta-feira (4). Os produtos - 60 unidades de Synedica Retatrutide e 30 de Mounjaro - estavam presos ao corpo da mulher, que chegava em voo da Air Europa com origem em Bruxelas (Bélgica), escala em Madrid (Espanha) e destino final em Fortaleza. >

A apreensão ocorreu após alerta emitido pela equipe da Receita no aeroporto cearense, como parte do trabalho integrado entre as unidades da instituição em todo o país. A carga tem valor estimado em R$ 400 mil no mercado, embora a passageira tenha declarado tê-la adquirido por R$ 50 mil.>

Material está avaliado em R$ 400 mil Crédito: Divulgação

O Retatrutide, medicamento mais potente que o Mounjaro, ainda não foi liberado pela Anvisa e está em fase de estudos clínicos. Desenvolvido com três hormônios que atuam no controle do apetite e na queima de gordura, a previsão é que sua liberação no Brasil só ocorreria em 2026.>

A Receita Federal lavrou Termo de Retenção e encaminhou tanto a passageira quanto os produtos apreendidos para a Polícia Federal, que investiga o caso como crime de contrabando. >