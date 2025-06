CRIME

Operação prende dois líderes de quadrilha especializada em roubar canetas emagrecedoras em Salvador

Eles comandavam esquema que recrutava adolescentes para roubos em farmácia

Os alvos principais da operação eram duas lideranças do grupo. O primeiro atuava no recrutamento de adolescentes para executar os crimes, enquanto o segundo era responsável pela realização dos roubos. Durante as buscas realizadas nos bairros do Nordeste de Amaralina e Pelourinho, os policiais apreenderam itens utilizados nos delitos, incluindo uma mochila de entregas por aplicativo, capa de chuva e casaco identificados em imagens de câmeras de segurança, além de produtos de higiene pessoal possivelmente furtados. >