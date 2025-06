ENTENDA ESQUEMA

Ladrões de canetas para emagrecimento já invadiram mais de 20 farmácias em Salvador

Prejuízo causado pelos crimes é de aproximadamente R$ 2 milhões

Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2025 às 08:34

Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento Crédito: Tony Silva / Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia investiga um grupo especializado em roubos de substâncias emagrecedoras injetáveis, conhecidas como canetas para emagrecimento, em Salvador. >

De acordo com as apurações, o grupo atacou 23 farmácias nos bairros de Itapuã, Costa Azul, Armação, Pituba, Ondina, Barra, Graça, Cabula e Horto Florestal. O prejuízo causado pelos crimes, cometidos entre fevereiro e maio deste ano, é de aproximadamente R$ 2 milhões.>

A investigação é feita por meio da 14ª Delegacia Territorial da Barra (DT/Barra), que deflagrou a primeira fase da Operação Mirakel, em Salvador, nesta quinta-feira (5). O objetivo é desarticular o grupo e prender os envolvidos. Mirakel, nome da operação, significa “milagre” em dinamarquês, país onde um dos medicamentos roubados é produzido. >

Polícia investiga quadrilha de Salvador 1 de 5

Conforme as investigações, as lideranças do grupo corrompiam adolescentes para a prática criminosa, e alguns integrantes cometiam os roubos disfarçados de entregadores por aplicativo. >

As ações contam com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho (DT/Rio Vermelho), da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).>