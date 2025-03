A DROGA DO EMAGRECIMENTO

Tráfico de Monjuaro: homem é flagrado com 60 canetas da medicação no aeroporto de Salvador

Essa foi a segunda apreensão realizada no aeroporto da capital baiana em um intervalo de dez dias

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2025 às 11:15

60 canetas de Mounjaro são apreendidas no Aeroporto de Salvador Crédito: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal realizou a apreensão de 60 canetas do medicamento Monjuaro, conhecido pelo uso em tratamentos para emagrecer, no Aeroporto Internacional de Salvador. A apreensão da medicação ocorreu na noite da última quinta-feira (20) e foi a segunda do tipo que a Receita realizou na capital baiana em um intervalo de dez dias. A medicação foi encontrada com um passageiro brasileiro, de 29 anos, que pousou em Salvador em um voo TAP, procedente de Lisboa. >

O passageiro tinha saído de Londres e o destino final seria Goiânia, capital de Goiás. Segundo informações da Receita Federal, o passageiro, que não teve a identidade divulgada, foi identificado mediante técnicas de análise do perfil. A equipe de Vigilância da Receita Federal comprovou a existência dos medicamentos na bagagem ao passar a mala pelo equipamento de scanner. >

Assim como na apreensão anterior, o passageiro informou que as canetas de Mounjaro foram adquiridas em Londres. O órgão fará representação ao Ministério Público para dar encaminhamento à investigação criminal. O Mounjaro é um medicamento à base de Tirzepatida, regulamentado pela Anvisa exclusivamente para importação por pessoas físicas, mediante apresentação de receita médica. A comercialização no mercado brasileiro é proibida. De acordo com informações da Anvisa, a Tirzepatida é indicado no tratamento adjuvante à dieta e exercícios para melhorar o controle glicêmico em adultos com diabetes mellitus tipo 2. No entanto, a medicação vem sendo usada largamente em tratamentos para emagrecer.>

Vale ressaltar que é um medicamento que deveria ser mantido sob refrigeração e foi transportado de maneira inadequada, o que compromete sua eficácia e pode trazer riscos à saúde. Na apreensão anterior, do dia 10 de março, as 100 canetas de Mounjauro estavam ocultas debaixo da roupa de um passageiro de 22 anos, natural de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. No dia 10 de fevereiro, a Receita Federal já havia apreendido, no aeroporto de Salvador, 681 caixas vazias de embalagens do mesmo medicamento e que tinham sido produzidas no Reino Unido.>