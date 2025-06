OZEMPIC E DERIVADOS

Canetas emagrecedoras passam a ser vendidas com retenção de receita

Medida foi aprovada pela Anvisa e visa proteger a saúde coletiva e aumentar controle sobre uso dos medicamentos

Yan Inácio

Publicado em 23 de junho de 2025 às 13:53

Ozempic

Entrou em vigor nesta segunda-feira (23), a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que torna obrigatória a retenção de receita médica para venda de medicamentos usados para tratamento da diabetes, como Ozempic, Wegovy, Mounjaro e similares, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. >

A norma, que foi aprovada no dia 16 de abril, na 6ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada da Anvisa, passou a valer 60 dias após ser publicada no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com a Anvisa, o objetivo é aumentar o controle sobre o uso dos medicamentos e proteger a saúde coletiva diante do “consumo irracional”.>

Essa categoria de remédios é classificada como tarja vermelha e deve ser comercializada com receita, mas a venda sem prontuário médico era comum e permitia que clientes comprassem os medicamentos livremente. O uso inadequado das canetas emagrecedoras pode causar sintomas adversos, como náuseas, distensão abdominal, constipação, diarreia e até problemas com transtornos alimentares e psicológicos.>

Alerta para o “pé de Ozempic”>

Especialistas alertam para os impactos dessa perda de gordura. A dermatologista Lilian Brasileiro explica que a semaglutida pode afetar áreas com pouca reserva de gordura, como o dorso dos pés, facilitando o surgimento de rachaduras e calos devido à menor hidratação natural da pele. Já a endocrinologista Tassiane Alvarenga destaca que o emagrecimento abrupto pode comprometer a sustentação da pele, levando à flacidez e envelhecimento precoce em diversas regiões do corpo.>

Para prevenir os efeitos do "pé de Ozempic", médicos recomendam uma abordagem cuidadosa, com perda de peso gradual, hidratação constante da pele e exercícios de fortalecimento muscular para os pés. O acompanhamento regular com profissionais de saúde é fundamental para garantir que o processo de emagrecimento seja seguro e que os efeitos colaterais sejam minimizados.>