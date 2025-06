SAÚDE

Ozempic deixa a boca seca? Dentistas relatam sintomas bucais de pacientes

Remédio à base de semaglutida tem sido utilizado amplamente para emagrecimento

Antes prescritos apenas para diabetes do tipo 2, medicamentos como Ozempic e Wegovy, à base de semaglutida, tem sido utilizados amplamente para emagrecimento. Com a difusão do uso das chamadas "canetinhas", alguns sintomas bocais de pacientes em uso são relatados por dentistas e estudos iniciais sugerem uma relação do Ozempic com essas reações. Boca seca persistente (xerostomia), halitose, gosto metálico, erosão do esmalte dentários são as principais queixas registradas; o primeiro desses em maior escala.>