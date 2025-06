FIM DO MISTÉRIO

Ozempic aumenta o pênis? Especialista explica a percepção de crescimento da genitália

Homens relataram crescimento de até 3,8 centímetros

Larissa Almeida

Publicado em 11 de junho de 2025 às 05:30

Homens relataram aumento do pênis após uso de Ozempic Crédito: Shutterstock

Os relatos de homens que usaram Ozempic – medicamento receitado para emagrecimento – e constataram aumento da genitália após um tempo viralizaram nas redes sociais nos últimos dias. Em fórum online, um homem chegou a dizer que ganhou três centímetros, o que gerou a dúvida: Ozempic aumenta o pênis? >

De acordo com a endocrinologista Jacqueline Kalil, não há comprovação científica de que o Ozempic tenha como efeito colateral o crescimento do órgão genital. Ela, no entanto, reconhece a veracidade dos relatos e atribui a percepção de aumento à diminuição da gordura corporal. >

“Acreditamos que a sensação de aumento do tamanho do pênis venha pela diminuição da gordura corporal como um todo, em especial, a gordura suprapúbica, que fica logo acima do pênis. Além disso, com a perda de gordura corporal, há melhora da vascularização, que faz com que o homem melhore a sua ereção, a potência sexual e aparente ter um pênis um pouco maior do que é”, afirma a especialista. >

Ela chama atenção que os principais efeitos colaterais do Ozempic inclui náuseas, refluxos, arrotos, vômitos e impacto no trânsito intestinal, que tende a ser mais lento. “Esses são os efeitos mais comuns, mas alguns pacientes vão relatar dor de cabeça, cansaço excessivo, ingestão baixa de nutrientes e deficiência de vitaminas, a depender de como está a dieta, o que pode gerar perda de massa muscular e queda de cabelo”, pontua. >

Diante do rol de impactos que o medicamento pode causar no organismo do paciente, Jacqueline Kalil destaca a importância de fazer acompanhamento e só usar a substância se esta for devidamente prescrita por um médico. “É importante um acompanhamento correto, principalmente no que diz respeito a alimentação, porque Ozempic realmente tira a fome de muitos pacientes”, alerta. >