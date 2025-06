SERÁ?

Usuários de Ozempic relatam aumento da genitália: 'Ganhei 3 centímetros’

Em fóruns online, homens norte-americanos têm compartilhado medições do pênis após uso do medicamento

Larissa Almeida

Publicado em 10 de junho de 2025 às 11:47

Ozempic Crédito: Shutterstock

Homens que estão fazendo uso do Ozempic nos Estados Unidos relataram aumento da genitália desde que começaram a fazer uso do medicamento para emagrecer. Em fóruns online, alguns houve quem se orgulhasse de um crescimento acima de três centímetros. >

"Ganhei 3,8 centímetros de comprimento. Sem brincadeira. Assim como você, eu obviamente sei quanto eu tinha antes de engordar muito. Definitivamente, não foi só por causa da perda de peso", disse um internauta em resposta a um homem que havia relatado um caso semelhante. >

Conforme apuração do New York Post, outros homens também afirmaram que notaram uma diferença de tamanho no pênis depois de tomar Ozempic, mas atribuíram isso à melhor circulação sanguínea e à redução de gordura ao redor da área pubiana. >

Um usuário do Reddit apontou que é possível que a diferença de tamanho notada por alguns homens se deva a diferentes condições de medição antes e depois do uso do medicamento. >