LUTO

Militar do Exército morre e quatro ficam feridos em acidente a caminho de batalhão

Batida aconteceu na BR-153, no Paraná, e envolveu carro e caminhão

O soldado do Exército Gabriel Fernando Mattiola morreu e outros quatro militares ficaram feridos em um acidente na BR-135 em União da Vitória, no sul do Paraná. A batida entre o carro onde o grupo estava e um caminhão ocorreu na manhã desta segunda-feira (23), quando os militares iam para o batalhão onde trabalham. A frente do veículo, dirigido por Gabriel, ficou completamente destruída. >